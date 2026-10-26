Виктор Орбан. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа выступила за то, чтобы бывший премьер-министр Венгрии стал кандидатом на пост генерального секретаря ООН. США призвали его принять участие в гонки и непосредственно сами предложили ему эту идею, однако на данный момент план ожидает окончательного решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о планах США на Орбана

Представитель Госдепа США признал в комментарии изданию я что на первый взгляд эта идея звучит безумно. Однако, как предполагается, Россия и Китай поддерживают эту идею на основании предыдущих переговоров с Вашингтоном, а план заключается в том, чтобы Орбан стал их совместным кандидатом.

Как рассказали представители США и еще одной страны объяснили, что когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, они обычно добиваются своего.

По словам представителя Госдепа, США насчитали 8 голосов в Совбезе, которые, как считается, с легкостью достанутся Орбану. Еще 10 голосов из 15 членов совета вполне достижимы. Станут ли в таком случае Британия и Франция препятствовать воле большинства? WSJ пишет, что как правило, эти две страны осторожно используют право вето.

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Отмечается, что когда американские чиновники обсуждали, кого хотели бы видеть во главе ООН, имя Орбана возникало снова и снова. "Кого-то вроде Орбана", говорили они, а их китайские и российские коллеги соглашались. По итогу чиновники США задали себе вопрос: "Почему бы не Орбан?".

При этом причин против такой кандидатуры не мало. В частности, считается, что он бы выступать в защиту диктатора РФ Владимира Путина и других диктаторов. Однако как пояснил представитель США, Орбан — "кандидат мечты для консерваторов MAGA".

Во многом это связано с его действиями против массовой миграции, либеральных неправительственных организаций, а также левых судов и прессы Венгрии. Отмечается, что Орбан часто конфликтовал с Евросоюзом, при этом извлекая из блока выгоду в виде субсидий, а его сближение с Китаем каким-то образом так и не разрушило образ защитника западной цивилизации.

Как известно, президент США Дональд Трамп поддержал Орбана на апрельских выборах в Венгрии, а вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил за него предвыборную компанию. В случае, если Орбан вступит в гонку за пост главы ООН, ожидается, что американцы вновь поддержат его. Но по словам третьего источника, объявление об этом отложили до окончания промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным издания, американские чиновники первыми связались с Орбаном, чтобы выяснить, заинтересован ли он в должности генсека ООН. Они обнаружили, что то готов рассмотреть это предложения, но с оговорками, учитывая его националистические взгляды. При этом Орбан не намерен выдвигать свою кандидатуру, если не будет уверен в возможности победить. Сам Орбан отказался от комментариев изданию.

По словам представителя второй страны, среди остальных претендентов на пост генерального секретаря преобладают кандидаты, сильные именно в "секретарской" части работы: у них есть опыт международной бюрократии или закулисной дипломатии. Орбан же был бы "генералом". Представитель Госдепартамента согласился с такой оценкой, добавив, что у Орбана правильная идеология, он умеет осуществлять власть в условиях противодействия и не позволит запугать себя истеблишменту штаб-квартиры ООН в районе Тертл-Бей.

Добавим, что срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

Как сообщали Новини.LIVE, летом в СМИ была информация, что Дональд Трампа хочет, чтобы новым генсеком ООН стал президент FIFA Джанни Инфантино. По словам источников, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире.

Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему США решили поддержать Орбана на парламентских выборах Венгрии.