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Главная Новости дня NYT: Трамп хочет, чтобы новым генсеком ООН стал президент FIFA

NYT: Трамп хочет, чтобы новым генсеком ООН стал президент FIFA

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 02:35
Трамп хочет, чтобы следующим генсеком ООН стал президент FIFA Инфантино
Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем ООН стал президент FIFA Джанни Инфантино. Избрание нового генсека ожидается в конце этого года, который должен будет заменить уходящего в отставку Антониу Гуттериша.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Post.

Что известно о желании Трампа по президенту FIFA

По словам источника, близкого к лидеру США, Трамп считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей".

NYP пишет, что для того, чтобы Инфантино занял эту должность, он должен заручиться поддержкой Совета безопасности, который состоит из 15 членов. Причем 5 из них обладают правом вето. Но на этом не все, так как после этого Инфантино должен будет получить утверждение Генеральной Ассамблеи.

В то же время неясно, хочет ли сам Инфантино получить эту работу и в какой степени Трамп обсуждал с ним этот вопросы.

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Однако президент США, как пишет издание, чувствует явную возможность продвижения Инфантино среди семи "неудачних" кандидатов, которых один из инсайдеров охарактеризовал как "слабых".

К числу наиболее известных претендентов относятся два человека:

  • бывший президент Чили Мишель Бачелет, которая может столкнуться с сопротивлением со стороны США;
  • глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который может столкнуться с опасениями со стороны Британии по поводу спорных Фолклендских островов.

Резюмируя СМИ пишет, что назначение Инфантино может улучшить отношения Трампа с ООН.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп стал гостем на финальном матче чемпионата мира по футболу FIFA, который состоялся в Нью-Йорке. Тогда на поле сошлись сборные Испании и Аргентины, и чемпионом по итогу стала Испания.

Также мы писали, что Трамп желает, чтобы следующий чемпионат FIFA снова прошел в США, но уже без Канады и Мексики в качестве стран-хозяек.

ООН Дональд Трамп ФИФА
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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