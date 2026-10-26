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Главная Новости дня Применил бы навыки шантажа: Сибига об Орбане в ООН

Применил бы навыки шантажа: Сибига об Орбане в ООН

Ua ru
26 октября 2026 18:28
Сибига высказался об Орбане на посту генерального секретаря ООН t.me/Ukraine_MFA
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на идею назначения Виктора Орбана генеральным секретарем ООН. Он иронично отозвался о возможной работе венгерского политика на этой должности. В частности, Сибига упомянул о его навыках наложения вето и шантажа.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в понедельник, 26 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Сибига об идее назначить Орбана генсеком ООН

Глава украинского МИД Андрей Сибига прокомментировал возможное выдвижение кандидатуры бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Сибига предположил, что венгерский политик мог бы использовать на этой должности те же методы, которые, по его словам, применял при принятии ключевых решений в Европейском союзе.

Свою реакцию министр изложил в посте, в котором также иронично упомянул об опыте Украины во взаимодействии с Орбаном:

"Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применил бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе".

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Скриншот заявления Орбана/X

Новини.LIVE сообщали, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы Виктор Орбан выдвинул свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ООН. По данным The Wall Street Journal, США обсуждали эту идею с Россией и Китаем и считают, что Орбан может заручиться достаточной поддержкой в Совете Безопасности ООН. Сам венгерский политик готов рассмотреть предложение, но не планирует вступать в гонку без уверенности в победе, а объявление о поддержке со стороны США отложили до завершения промежуточных выборов в Конгресс.

Новини.LIVE писали, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что Вашингтон поддержал Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на осознание высокой вероятности его поражения. По словам Венса, венгерский премьер был одним из немногих европейских лидеров, которые противостояли бюрократии в Брюсселе и защищали интересы американских компаний. Он также подчеркнул, что Орбан долгое время был хорошим партнером США, поэтому Вашингтон счел правильным поддержать его.

ООН Андрей Сибига Венгрия политики Виктор Орбан дипломатия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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