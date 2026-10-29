Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Helsingin Sanomat

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальные. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такая встреча может изменить ход переговоров.

Об этом глава МИД рассказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, передает Новини.LIVE.

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Что Сибига сказал о беседе европейских лидеров с Путиным

По словам Сибиги, телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным был своевременным и важным для мирных усилий.

Украинская сторона, как отметил министр, заранее обсудила и согласовала этот контакт. Сибига пояснил, что во время разговора российскому лидеру передали два основных послания: необходимость прекращения огня и предложение провести встречу Зеленского и Путина.

"Мы хотим этой встречи и готовы к ней", — заявил глава МИД.

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По мнению министра, переговоры на высшем уровне могут помочь перейти к конкретным шагам по укреплению доверия. Среди возможных результатов он назвал обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей.

Сибига также подчеркнул, что Украина не отказывается от обсуждения самых сложных тем во время возможной встречи лидеров.

"Вероятно, только встреча Зеленского и Путина может придать переговорам новое качество. Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальный", — сказал министр.

В то же время Сибига отверг серьезность российских заявлений о том, что украинский президент должен приехать в Москву для переговоров с Путиным. По словам главы МИД, для Украины место встречи не является принципиальным, однако переговоры не могут состояться в Москве или Беларуси.

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