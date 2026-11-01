Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запросити Володимира Зеленського на грудневий саміт G20 у Маямі. Американський лідер ствердно відповів на запитання журналістів щодо можливості участі українського президента у зустрічі, на яку раніше запросили російського лідера Володимира Путіна. Його слова пролунали на тлі обговорення складу учасників майбутнього міжнародного саміту.

При цьому окремого підтвердження того, що офіційне запрошення Зеленському вже надіслано, поки що немає, повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про саміт у Маямі

Зустріч лідерів країн G20 запланована на 14–15 грудня 2026 року у Флориді. Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Вашингтон запросив Володимира Путіна, однак російська сторона ще має визначитися з участю. Остаточний склад учасників саміту поки що не оголошено.

"Так, із задоволенням. Без проблем", — відповів Дональд Трамп на запитання репортера про можливість запрошення на саміт президента України.

Зеленський допускав зустріч із Путіним

Раніше український президент висловлював готовність приїхати до Маямі, якщо на саміті буде присутній російський лідер. Володимир Зеленський також допускав можливість особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо вона допоможе досягти реального прогресу в переговорах. Тепер заява Дональда Трампа про готовність запросити українського президента стала новим сигналом щодо можливої участі України у саміті. Однак остаточне рішення про участь Зеленського та статус запрошення ще належить підтвердити.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про заяву президента України, який має намір запропонувати партнерам угоду щодо передачі ракет для систем протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що держсекретар США Марко Рубіо назвав головну умову запрошення Володимира Зеленського на саміт у Маямі, де може з’явитися й Володимир Путін.