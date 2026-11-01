Зеленський пояснив, чого не вистачає Україні для захисту повітряного простору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна розраховує на фінансову підтримку європейських партнерів для придбання 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Президент Володимир Зеленський повідомив, що США схвалили можливий продаж цієї партії, однак для її закупівлі необхідно знайти фінансування. Київ насамперед розраховує на допомогу європейських країн.

Узгодження угоди ще не означає, що ракети надійдуть до України найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Укрінформ".

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Чому Україні потрібні ракети раніше

Для української ППО особливо важливо отримати додаткові боєприпаси до початку найскладнішого зимового періоду. За словами Володимира Зеленського, 500 ракет — значний обсяг, однак його недостатньо для повноцінного захисту країни. Президент подякував Сполученим Штатам за запропоновану угоду, але наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони. Окрема проблема полягає в термінах виробництва: нові перехоплювачі можуть надходити не відразу, тому Київ зацікавлений у пошуку більш оперативних рішень.

Загальна вартість можливої угоди оцінюється приблизно в 2,1 млрд доларів. У фінансуванні, згідно з опублікованими даними, можуть брати участь європейські партнери, зокрема Німеччина та Норвегія, а також Канада. Україна також намагається домовитися про можливість тимчасово отримати ракети із запасів союзників із подальшим відшкодуванням. Однак такі переговори не означають, що передача боєприпасів уже узгоджена.

Зеленський зазначив, що Україні необхідно враховувати майбутні зимові загрози та наявні можливості протиповітряної оборони. Ракети для Patriot призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей, тому їх наявність має особливе значення для захисту критичної інфраструктури та населених пунктів. Київ продовжує шукати способи прискорити отримання необхідних засобів ППО, розраховуючи на підтримку партнерів.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE цитували Володимира Зеленського, який зустрівся у Стамбулі з Вселенським Патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

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