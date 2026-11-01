Зеленский объяснил, чего не хватает Украине для защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина рассчитывает на финансовую поддержку европейских партнёров для приобретения 500 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский сообщил, что США одобрили возможную продажу этой партии, однако для ее закупки необходимо найти финансирование. Киев прежде всего рассчитывает на помощь европейских стран.

Согласование сделки еще не означает, что ракеты поступят в Украину в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

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Почему Украине нужны ракеты раньше

Для украинской ПВО особенно важно получить дополнительные боеприпасы до начала наиболее сложного зимнего периода. По словам Владимира Зеленского, 500 ракет — значительный объем, однако его недостаточно для полноценной защиты страны. Президент поблагодарил Соединенные Штаты за предложенную сделку, но подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны. Отдельная проблема заключается в сроках производства: новые перехватчики могут поступать не сразу, поэтому Киев заинтересован в поиске более оперативных решений.

Общая стоимость возможной сделки оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. В финансировании, согласно опубликованным данным, могут участвовать европейские партнеры, в том числе Германия и Норвегия, а также Канада. Украина также пытается договориться о возможности временно получить ракеты из запасов союзников с последующим возмещением. Однако такие переговоры не означают, что передача боеприпасов уже согласована.

Зеленский отметил, что Украине необходимо учитывать предстоящие зимние угрозы и имеющиеся возможности противовоздушной обороны. Ракеты для Patriot предназначены, в частности, для перехвата баллистических целей, поэтому их наличие имеет особое значение для защиты критической инфраструктуры и населённых пунктов. Киев продолжает искать способы ускорить получение необходимых средств ПВО, рассчитывая на поддержку партнеров.

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