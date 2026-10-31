Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Варфоломеем вопрос о мире в Украине и Олешки

Зеленский обсудил с Варфоломеем вопрос о мире в Украине и Олешки

Ua ru
31 октября 2026 23:30
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, встретился в Стамбуле с Вселенским Патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Глава государства поздравил предстоятеля с 35-й годовщиной интронизации, которую будут отмечать 2 ноября. Их личная беседа длилась около часа.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама
Володимир Зеленський Зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі 31 жовтня
Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что Зеленский рассказал о ситуации в Украине

Во время встречи президент проинформировал Варфоломея о работе Украины совместно с международными партнерами по достижению мира. В частности, речь шла о контактах с американской стороной.

Также глава государства рассказал о постоянных российских ударах по энергетической инфраструктуре.

"По всему, что обеспечивает нормальную жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

Гуманитарная операция в Олешках

Отдельной темой разговора стала гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам Зеленского, в ходе миссии удалось спасти людей.

"Это очень важный результат, и мы надеемся, что мир будет оказывать давление на Россию, чтобы такие шаги по деэскалации расширялись", — заявил глава государства.

Что ответил Вселенский Патриарх

В пресс-службе Константинопольского Патриархата сообщили, что Варфоломей подтвердил поддержку украинского народа, страдающего от войны. Он также заявил, что Церковь молится за мир и справедливость в Украине и поддерживает инициативы по мирному урегулированию конфликтов.

"Благодарю Его Всесвятейшество за последовательную публичную позицию, поддержку нашего государства и постоянные молитвы о мире в Украине", — написал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября Владимир Зеленский провел в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможность проведения трехсторонней встречи Украины, США и России в Турции. По словам украинского президента, к дипломатическому процессу также следует привлечь Анкару, европейские страны и других международных партнеров.

Также Новини.LIVE писали, что Реджеп Тайип Эрдоган высказал свое мнение относительно атак на гражданские суда в Черном море. Он заявил, что это недопустимо, и, по его словам, эскалация войны РФ с Украиной распространяется на акваторию Чёрного моря.

Владимир Зеленский Турция патриарх Варфоломей встреча
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации