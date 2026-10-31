Президент Украины Владимир Зеленский с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, встретился в Стамбуле с Вселенским Патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Глава государства поздравил предстоятеля с 35-й годовщиной интронизации, которую будут отмечать 2 ноября. Их личная беседа длилась около часа.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что Зеленский рассказал о ситуации в Украине

Во время встречи президент проинформировал Варфоломея о работе Украины совместно с международными партнерами по достижению мира. В частности, речь шла о контактах с американской стороной.

Также глава государства рассказал о постоянных российских ударах по энергетической инфраструктуре.

"По всему, что обеспечивает нормальную жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.

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Гуманитарная операция в Олешках

Отдельной темой разговора стала гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам Зеленского, в ходе миссии удалось спасти людей.

"Это очень важный результат, и мы надеемся, что мир будет оказывать давление на Россию, чтобы такие шаги по деэскалации расширялись", — заявил глава государства.

Что ответил Вселенский Патриарх

В пресс-службе Константинопольского Патриархата сообщили, что Варфоломей подтвердил поддержку украинского народа, страдающего от войны. Он также заявил, что Церковь молится за мир и справедливость в Украине и поддерживает инициативы по мирному урегулированию конфликтов.

"Благодарю Его Всесвятейшество за последовательную публичную позицию, поддержку нашего государства и постоянные молитвы о мире в Украине", — написал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября Владимир Зеленский провел в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможность проведения трехсторонней встречи Украины, США и России в Турции. По словам украинского президента, к дипломатическому процессу также следует привлечь Анкару, европейские страны и других международных партнеров.

Также Новини.LIVE писали, что Реджеп Тайип Эрдоган высказал свое мнение относительно атак на гражданские суда в Черном море. Он заявил, что это недопустимо, и, по его словам, эскалация войны РФ с Украиной распространяется на акваторию Чёрного моря.