Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры в Турции

Зеленский предложил провести переговоры с РФ в Турции
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31 октября 2026 18:20
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31 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Стамбул обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией на территории Турции. По словам главы государства, к дипломатическому процессу также следует привлечь Анкару, европейские страны и других международных партнеров.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
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Зеленский подчеркнул важность сотрудничества Украины и Турции
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