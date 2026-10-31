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Главная Новости дня Зеленский предложил провести переговоры с РФ в Турции

Зеленский предложил провести переговоры с РФ в Турции

Ua ru
31 октября 2026 18:20
Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры в Турции
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31 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Стамбул обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией на территории Турции. По словам главы государства, к дипломатическому процессу также следует привлечь Анкару, европейские страны и других международных партнеров.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский подчеркнул важность сотрудничества Украины и Турции

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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