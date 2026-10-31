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Головна Новини дня Зеленський запропонував провести переговори з РФ у Туреччині

Зеленський запропонував провести переговори з РФ у Туреччині

Ua ru
31 жовтня 2026 18:20
Зеленський запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня під час робочого візиту до Стамбула обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливість проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії на території Туреччини. За словами глави держави, до дипломатичного процесу також варто залучити Анкару, європейські країни та інших міжнародних партнерів. 

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про переговори з Росією та роль Туреччини

Під час виступу президент розповів, що обговорив із турецьким колегою можливі формати переговорів

"Ми обговорили з Паном президентом ... зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині", — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що для завершення війни потрібні рішучі кроки

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"Потрібні сильні рішення, щоб був мир, і потрібно на всіх рівнях давати сигнали Росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватися", — сказав президент.

Україна та Туреччина посилюватимуть оборонну співпрацю

Окремо Володимир Зеленський відзначив партнерство двох країн в оборонній сфері. Він назвав Україну й Туреччину природними союзниками в обороні та розвитку оборонної промисловості.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час візиту до Туреччини Володимир Зеленський також планував зустрітися із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також Новини.LIVE писали, що Георгій Тихий розповів про підготовку до тристоронньої зустрічі переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі. За його словами, цей раунд може стати підготовчим етапом до зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Україна розраховує провести переговори команд уже в листопаді.

Володимир Зеленський Туреччина переговори Європа Реджеп Ердоган мирні переговори
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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