Президент України Володимир Зеленський в Стамбулі 31 жовтня 2026 року. Фото: кадр з відео facebook.com/zelenskyy.official

У суботу, 31 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула з робочою командою. Там заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також глава держави має зустрітися із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про свій приїзд до Стамбула Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом

За словами Володимира Зеленського, попереду важливі переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, під час яких планують обговорити зміцнення захисту українців, розвиток партнерства між державами та дипломатичні перспективи.

Окремо президент звернув увагу на питання судноплавства в Чорному морі. Він наголосив, що ця тема також буде серед тих, які порушать під час візиту до Туреччини.

Про плани на зустрічі та основні теми переговорів Зеленський повідомив у своєму дописі:

Читайте також:

"Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня 2026 року Володимир Зеленський анонсував важливі переговори в Туреччині, спрямовані на пошук можливостей для дипломатичного врегулювання війни. Україна розраховує, що вже в листопаді вдасться перейти до форматів переговорів, які тривалий час обговорюються. Президент наголосив, що Київ прагне використати всі можливості для досягнення дипломатичних результатів.

Новини.LIVE писали, що 23 вересня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях Генеральної асамблеї ООН. Лідери обговорили безпеку в Чорному морі та відновлення повноцінної роботи морського експортного коридору. Також ішлося про контакти України з американською стороною, зону вільної торгівлі та потенційну угоду Drone Deal.