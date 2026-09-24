Зеленський зустрівся з Ердоганом та обговорив безпеку в Чорному морі

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з лідерами Туреччини, Сирії, Австралії, Нідерландів та Еквадору. Під час окремих зустрічей були обговорені теми безпеки в Чорному морі, контакти з американською стороною, а також є внесок на енергетику України та санкції проти тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу Президента України.

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Що відомо про зустріч лідерів України та Туреччини

У середу 23 вересня Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами українського лідера, вони обговорили безпеку в Чорному морі, передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору.

"Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Також Зеленський поінформував Ердогана про контакти з американською командою. Окрім того, вони обговорили й двосторонні питання, зокрема зону вільної торгівлі і потенційну угоду Drone Deal.

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"Подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. І це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права... Вдячний Туреччині за готовність допомагати задля миру", — резюмував глава держави.

Деталі про зустріч з представниками Австралії

В цей день Володимир Зеленський підписав з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі двосторонню безпекову угоду між Україною та Австралією, яка відкриває ще більше можливостей поглиблювати партнерство між країнами.

Також за словами президента Австралія зробила оборонний внесок на 60 млн доларів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарні допомогу Україні. Київ у свою чергу готовий ділитися досвідом і технологіями, і незабаром розпочнеться робота над Drone Deal.

"Подякував за цю важливу допомогу та запевнив прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися нашим досвідом і технологіями. Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом — усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку. Домовилися, що наші команди попрацюють над підготовкою Drone Deal", — поінформував глава держави.

Окрім того, є новий санкційний пакет Австралії проти російських поплічників і суден тіньового флоту.

"Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та всій Австралії за незмінну підтримку", — резюмував президент.

Що було на зустрічі з Нідерландами

Зеленський розповів, що у вівторок зустрівся в ООН з прем'єр-міністром Нідерландів Роботи Єттеном. Під час розмови він поінформував про останні перемовини з американською стороною і пропозиції для деескалації, які зараз на столі.

"Звісно, Україна прагне миру як ніхто інший, і ми готові діяти дзеркально й не відповідати по енергетиці та експорту агресора, якщо буде відповідна готовність у Москві. Але поки замість готовності – російські удари балістикою та реактивними дронами, робимо все для захисту наших людей. І допомога Нідерландів — військова, енергетична, фінансова — дійсно допомагає зміцнити наші позиції. Дякую Нідерландам та особисто Робу за те, що завжди поруч з Україною", — сказав український лідер.

Деталі щодо зустрічі України з Фінляндією та Норвегією

Як поінформував президент, 23 вересня він зустрівся також з прем'єр-міністрами Фінляндії та Норвегії Алексом Стуббом і Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили зимовий пакет і захист енергетики України від російських атак.

"Фінляндія та Норвегія — дуже сильні наші партнери, і я дякую за змістовний обмін думками... Працюємо над тим, щоб максимально посилити ППО перед початком зими й позбавити Росію ставки на балістичний терор. Розповів також про перемовини й зустрічі з американською командою. Мир не має альтернативи. І Росію потрібно дотискати санкціями та підтримкою України, щоб вони це усвідомили", — розповів Зеленський.

Окрім того, Україна та Фінляндія підписали угоду Drone Deal. Президент наголосив, що це важливий крок для спільного захисту "наших людей та ще сильнішого партнерство між країнами.

Зеленський зустрівся з президентами Сирії та Еквадору

Президент України перебуваючи з візитом у Нью-Йорку зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Зеленський нагадав, що рік тому в цьому ж місці Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини, в Київ готовий й надалі розвивати цю динаміку.

"Рік тому тут під час Генасамблеї Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів. Україна відкрита й надалі розвивати це, працювати разом заради більшої безпеки у всіх вимірах і для кожного регіону", — поінформував президент.

Також Зеленський зустрівся з президентом Еквадору Данієлем Нобоа. Він висловив сподівання, що сторони зможуть продовжити двосторонній діалог більш детально.

"Україна має багато що запропонувати країнам Латинської Америки, які нас підтримують, в безпеці та інших сферах", — підсумував він.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський зустрівся 22 вересня з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Також ми писали, що після зустрічі Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Він розповів, що попросив Трампа долучити до процесу мирних переговорів лідера Китаю МВ Цзіньпіна.