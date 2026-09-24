Зеленский встретился с Эрдоганом и обсудил вопросы безопасности в Чёрном море

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН встретился с лидерами Турции, Сирии, Австралии, Нидерландов и Эквадора. В ходе отдельных встреч обсуждались вопросы безопасности в Чёрном море, контакты с американской стороной, а также вклад в энергетику Украины и санкции против теневого флота России.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

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Что известно о встрече лидеров Украины и Турции

В среду, 23 сентября, Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам украинского лидера, они обсудили безопасность в Черном море, прежде всего то, как обеспечить работу морского экспортного коридора.

"Фактически на каждом континенте есть страны, которые зависят от нашего экспорта продовольствия. И сейчас на столе лежат различные варианты, как его можно в полной мере восстановить. Требуется исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина в ответ прекратила свои дальнобойные удары, — говорится в сообщении в Telegram.

Также Зеленский проинформировал Эрдогана о контактах с американской стороной. Кроме того, они обсудили и двусторонние вопросы, в частности зону свободной торговли и потенциальное соглашение Drone Deal.

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"Поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. И это действительно очень важно, чтобы российская война против Украины закончилась именно так: с достоинством и уважением к международному праву... Благодарен Турции за готовность помогать во имя мира", — подытожил глава государства.

Подробности о встрече с представителями Австралии

В этот день Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Австралией, которое открывает еще больше возможностей для углубления партнерства между странами.

Также, по словам президента, Австралия выделила 60 млн долларов на энергетику, защитное оборудование и гуманитарную помощь Украине. Киев, в свою очередь, готов делиться опытом и технологиями, и вскоре начнется работа над Drone Deal.

"Поблагодарил за эту важную помощь и заверил премьер-министра, что Украина готова в ответ делиться своим опытом и технологиями. Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом — все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь укрепить национальную безопасность. Договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal", — сообщил глава государства.

Кроме того, Австралия ввела новый пакет санкций против российских пособников и судов теневого флота.

"Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов. Благодарю премьер-министра, правительство и всю Австралию за неизменную поддержку", — резюмировал президент.

Что произошло на встрече с представителями Нидерландов

Зеленский рассказал, что во вторник встретился в ООН с премьер-министром Нидерландов Роботом Йеттеном. Во время беседы он проинформировал о последних переговорах с американской стороной и предложениях по деэскалации, которые сейчас находятся на столе переговоров.

"Конечно, Украина стремится к миру как никто другой, и мы готовы действовать зеркально и не отвечать в сфере энергетики и экспорта агрессору, если в Москве будет соответствующая готовность. Но пока вместо готовности — российские удары баллистическими ракетами и реактивными дронами, мы делаем все для защиты наших людей. И помощь Нидерландов — военная, энергетическая, финансовая — действительно помогает укрепить наши позиции. Благодарю Нидерланды и лично Роба за то, что они всегда рядом с Украиной", — сказал украинский лидер.

Подробности о встрече Украины с Финляндией и Норвегией

Как сообщил президент, 23 сентября он также встретился с премьер-министрами Финляндии и Норвегии Алексом Стуббом и Йонасом Гаром Стере. Они обсудили зимний пакет мер и защиту энергетики Украины от российских атак.

"Финляндия и Норвегия — наши очень сильные партнеры, и я благодарю за содержательный обмен мнениями... Работаем над тем, чтобы максимально усилить ПВО перед началом зимы и лишить Россию возможности делать ставку на баллистический террор. Рассказал также о переговорах и встречах с американской делегацией. У мира нет альтернативы. И на Россию нужно давить санкциями и поддержкой Украины, чтобы они это осознали", — сказал Зеленский.

Кроме того, Украина и Финляндия подписали соглашение Drone Deal. Президент подчеркнул, что это важный шаг для совместной защиты "наших людей и еще более прочного партнерства между странами".

Зеленский встретился с президентами Сирии и Эквадора

Президент Украины, находясь с визитом в Нью-Йорке, встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Зеленский напомнил, что год назад в этом же месте Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения, и Киев готов и в дальнейшем развивать эту динамику.

"Год назад здесь, во время Генеральной Ассамблеи, Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения. Важно, что за этот год уже наметилась динамика в политической, экономической и безопасности, в частности наш диалог на уровне лидеров. Украина готова и в дальнейшем развивать это, работать вместе ради большей безопасности во всех измерениях и для каждого региона", — сообщил президент.

Также Зеленский встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Он выразил надежду, что стороны смогут продолжить двусторонний диалог более подробно.

"Украина может многое предложить странам Латинской Америки, которые нас поддерживают, в сфере безопасности и других областях", — подытожил он.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский встретился 22 сентября с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Также мы писали, что после встречи Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Он рассказал, что попросил Трампа привлечь к процессу мирных переговоров лидера Китая Си Цзиньпина.