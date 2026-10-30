Зеленський про удари РФ по енергетиці та атаку на Кременчук

Зеленський розповів про наслідки атак РФ та переговори в Туреччині
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30 жовтня 2026 19:59
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня повідомив про відновлення електропостачання після російських ударів у Дніпрі, Києві та області. Також він заявив про удар балістичними ракетами по нафтопереробній інфраструктурі Кременчука на Полтавщині та анонсував переговори в Туреччині й нові дипломатичні формати, на які Україна розраховує в листопаді.
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.
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Наслідки ударів РФ по енергетиці
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