Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна планує розширювати підрозділи, які завдають далекобійних ударів по російських об’єктах, а також збільшувати дальність застосування дронів і ракет. Ключові напрямки подальших операцій визначили під час доповіді про результати дипстрайків за вересень і жовтень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Україна планує збільшити дальність ударів по Росії

За його словами, українські засоби ураження вже можуть діставати російські об’єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Водночас Україна працює над тим, щоб дрони й ракети могли досягати ще віддаленіших регіонів Росії.

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь", — наголосив президент.

Які підрозділи масштабуватимуть

Зеленський зазначив, що Україна визначила ключові напрямки для подальшого застосування далекобійної зброї. Масштабуватимуть і підрозділи, які проводять такі операції.

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Зокрема, йдеться про розширення спроможностей Служби безпеки України та Центру спеціальних операцій "Альфа", а також українських розвідок та інших складових Сил оборони.

Президент подякував українським військовим за результати ударів і назвав далекобійність однією з гарантій збереження незалежності держави під час війни.

"Наша українська далекобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, у час цієї війни, та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після закінчення війни", — заявив він.

Також Зеленський повідомив, що обговорив подальший розвиток далекобійних спроможностей із виробниками відповідної зброї.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських компаній і громадян, причетних до розробки супутникової системи зв’язку "Рассвєт". Обмеження також охопили 39 суден російського тіньового флоту.

Також Новини.LIVE писали, що 29 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним і обговорити найскладніші питання, зокрема територіальні. За словами глави МЗС, під час телефонної розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним також передали пропозицію про таку зустріч і заклик до припинення вогню.