Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти російських компаній і громадян, пов’язаних із розробкою супутникової системи зв’язку "Рассвєт", а також проти 39 суден тіньового флоту РФ. Обмеження також стосуються п’яти компаній, які постачають до Росії промислове обладнання, електроніку й оптичні системи.

Документи №1072/2026 і №1073/2026 оприлюднили на сайті глави держави, передає Новини.LIVE.

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Які компанії потрапили до санкційного списку

За інформацією ОП, Росія планує використовувати "Рассвєт" для управління військами, наведення та дистанційного керування ударними безпілотниками, зокрема Shahed, і ракетами.

До санкційного списку внесли розробника проєкту "Бюро 1440", пов’язані з ним компанії "Лабс 1440" і "ФАБ Рассвєт", білоруське підприємство "АероКосмічні прилади" та інших постачальників обладнання й компонентів.

Радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що російський проєкт залежить від іноземних технологій і комплектувальних. Тому Україна прагне обмежити відповідні ланцюги постачання ще на етапі розробки системи та закликає партнерів узгодити санкції.

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Окремий пакет охоплює 39 морських суден під прапорами Росії, Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів, Панами, Гонконгу та інших країн. Їх використовують для перевезення російської нафти, нафтопродуктів і газового конденсату до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших держав.

Україна передасть партнерам інформацію про ці судна, щоб домогтися синхронізації санкцій в інших країнах.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських компаній і громадян, причетних до забезпечення військового виробництва РФ. Зокрема, обмеження охоплюють 51 громадянина та 44 підприємства, пов’язані з виготовленням балістичних ракет і далекобійного озброєння.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією нових балістичних ударів по Україні. За даними розвідки, для протидії можливим атакам Силам оборони потрібні додаткові засоби перехоплення, зокрема ракети для комплексів Patriot.