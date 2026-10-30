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Зеленский ввел санкции против разработчиков системы "Рассвет"

Ua ru
30 октября 2026 13:45
Зеленский ввел санкции против разработчиков "Рассвета" и 39 судов РФ Reuters
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против российских компаний и граждан, связанных с разработкой спутниковой системы связи "Рассвет", а также против 39 судов теневого флота РФ. Ограничения также касаются пяти компаний, поставляющих в Россию промышленное оборудование, электронику и оптические системы.

Документы №1072/2026 и №1073/2026 опубликованы на сайте главы государства, сообщает Новини.LIVE.

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Какие компании попали в санкционный список

По информации ОП, Россия планирует использовать "Рассвет" для управления войсками, наведения и дистанционного управления ударными беспилотниками, в частности Shahed, и ракетами.

В санкционный список внесли разработчика проекта "Бюро 1440", связанные с ним компании "Лабс 1440" и "ФАБ Рассвет", белорусское предприятие "АэроКосмические приборы" и других поставщиков оборудования и компонентов.

Советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что российский проект зависит от иностранных технологий и комплектующих. Поэтому Украина стремится ограничить соответствующие цепочки поставок еще на этапе разработки системы и призывает партнеров согласовать санкции.

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Отдельный пакет охватывает 39 морских судов под флагами России, Барбадоса, Либерии, Маршалловых островов, Панамы, Гонконга и других стран. Их используют для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и газового конденсата в Китай, Индию, Египет, Турцию и другие государства.

Украина передаст партнерам информацию об этих судах, чтобы добиться синхронизации санкций в других странах.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против российских компаний и граждан, причастных к обеспечению военного производства РФ. В частности, ограничения распространяются на 51 гражданина и 44 предприятия, связанные с производством баллистических ракет и дальнобойного вооружения.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией новых баллистических ударов по Украине. По данным разведки, для противодействия возможным атакам Силам обороны необходимы дополнительные средства перехвата, в частности ракеты для комплексов Patriot.

Владимир Зеленский Офис президента санкции против России беспилотники оборонные технологии
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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