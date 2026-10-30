Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина планирует расширять подразделения, наносящие удары на большие расстояния по российским объектам, а также увеличивать дальность применения дронов и ракет. Ключевые направления дальнейших операций были определены во время доклада о результатах дипломатических ударов за сентябрь и октябрь.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Украина планирует увеличить дальность ударов по России

По его словам, украинские средства поражения уже могут достигать российских объектов на территории от Ямала до Западной Сибири. В то же время Украина работает над тем, чтобы дроны и ракеты могли достигать еще более отдаленных регионов России.

"На каждый российский удар по нашим городам и населённым пунктам всегда следует наш вполне справедливый ответ", — подчеркнул президент.

Какие подразделения будут расширяться

Зеленский отметил, что Украина определила ключевые направления для дальнейшего применения дальнобойного оружия. Будут расширяться и подразделения, проводящие такие операции.

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В частности, речь идет о расширении возможностей Службы безопасности Украины и Центра специальных операций "Альфа", а также украинских разведывательных служб и других подразделений Сил обороны.

Президент поблагодарил украинских военных за результаты ударов и назвал дальнобойность одной из гарантий сохранения независимости государства во время войны.

"Наша украинская дальнобойность — это одна из реальных гарантий сохранения независимости нашего государства сейчас, во время этой войны, и станет одной из долгосрочных гарантий безопасности после окончания войны", — заявил он.

Также Зеленский сообщил, что обсудил дальнейшее развитие дальнобойных возможностей с производителями соответствующего оружия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан, причастных к разработке спутниковой системы связи "Рассвет". Ограничения также коснулись 39 судов российского теневого флота.

Также Новини.LIVE писали, что 29 октября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и обсудить самые сложные вопросы, в частности территориальные. По словам главы МИД, во время телефонного разговора лидеры Финляндии и Норвегии также передали Путину предложение о такой встрече и призыв к прекращению огня.