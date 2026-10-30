У Кременчуці знову вибухи: Росія повторно вдарила ракетами
Вибухи у Кременчуці пролунали прямо зараз, зранку 30 жовтня. Росіяни знову атакували місто ракетами, але на цей раз на Кременчук летіли крилаті ракети.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кременчуці 30 жовтня
Зауважимо, що приблизно о 05:30 у більшості областей України оголосили червону повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
Вже о 05:51 військові офіційно підтвердили, що фіксують пуски ракет, які летіли через Сумщину та Харківщину в напрямку Кременчука. Ще трохи пізніше було уточнено, що летять крилаті ракети, а о 06:04 у місті пролунала серія вибухів, про що писали місцеві ЗМІ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни вже атакували Кременчук балістикою. Пізніше у міській владі уточнили, що ворог атакував одне з промислових підприємств.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових ударів по Україні балістикою.