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Головна Новини дня У Кременчуці знову вибухи: Росія повторно вдарила ракетами

У Кременчуці знову вибухи: Росія повторно вдарила ракетами

Ua ru
30 жовтня 2026 06:11
Вибухи у Кременчуці 30 жовтня через удари крилатими ракетами Новини.LIVE
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вибухи у Кременчуці пролунали прямо зараз, зранку 30 жовтня. Росіяни знову атакували місто ракетами, але на цей раз на Кременчук летіли крилаті ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Кременчуці 30 жовтня

Зауважимо, що приблизно о 05:30 у більшості областей України оголосили червону повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Вже о 05:51 військові офіційно підтвердили, що фіксують пуски ракет, які летіли через Сумщину та Харківщину в напрямку Кременчука. Ще трохи пізніше було уточнено, що летять крилаті ракети, а о 06:04 у місті пролунала серія вибухів, про що писали місцеві ЗМІ.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни вже атакували Кременчук балістикою. Пізніше у міській владі уточнили, що ворог атакував одне з промислових підприємств.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових ударів по Україні балістикою.

вибух Кременчук обстріли ракети крилаті ракети
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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