Вибухи у Кременчуці 30 жовтня через удари балістикою

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Вибухи у Кременчуці Полтавської області пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 жовтня. Росіяни прямо зараз атакували місто балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Кременчуці 30 жовтня

"Червоний рівень небезпеки Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні Київської МВА о 02:57 в Telegram.

Паралельно сигнал тривогу розповсюдився у більшості областей України. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на Кременчук.

Вже о 03:01 у місті пролунали вибухи. Ще через кілька хвилин ворог повторно запустив балістику, і місцеві Telegram-канали Кременчука знову писали про вибухи.

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