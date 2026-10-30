Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кременчуге раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

В Кременчуге раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Ua ru
30 октября 2026 03:13
Взрывы в Кременчуге 30 октября в результате ударов баллистическими ракетами
Срочная новость

Взрывы в Кременчуге Полтавской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 октября. Россияне прямо сейчас атаковали город баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Кременчуге 30 октября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении Киевской МВА в 02:57 в Telegram.

Параллельно сигнал тревоги распространился в большинстве областей Украины. В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистических ракет, после чего зафиксировали пуски ракет по Кременчугу.

Уже в 03:01 в городе раздались взрывы. Еще через несколько минут враг повторно запустил баллистические ракеты, и местные Telegram-каналы Кременчуга снова писали о взрывах.

Читайте также:

Новость пополняется...

взрыв Кременчуг обстрелы Полтавская область балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации