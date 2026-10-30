Взрывы в Кременчуге 30 октября в результате ударов баллистическими ракетами

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Взрывы в Кременчуге Полтавской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 октября. Россияне прямо сейчас атаковали город баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Кременчуге 30 октября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении Киевской МВА в 02:57 в Telegram.

Параллельно сигнал тревоги распространился в большинстве областей Украины. В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистических ракет, после чего зафиксировали пуски ракет по Кременчугу.

Уже в 03:01 в городе раздались взрывы. Еще через несколько минут враг повторно запустил баллистические ракеты, и местные Telegram-каналы Кременчуга снова писали о взрывах.

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