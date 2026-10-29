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Главная Новости дня Россия ударила по многоэтажке в Кременчуге: есть погибшие и раненые

Россия ударила по многоэтажке в Кременчуге: есть погибшие и раненые

Ua ru
29 октября 2026 13:32
В Кременчуге 29 октября российский дрон попал в многоэтажный дом: двое погибших "Суспильне Полтава"
Последствия российского обстрела Кременчуга 29 октября. Фото: "Суспильне Полтава"

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному жилому дому в Кременчуге Полтавской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Кременчуга 29 октября

В результате российской атаки погибли два человека. Известно о пожаре припаркованных автомобилей возле многоэтажки.

Російський обстріл Кременчука 29 жовтня
Российский удар по Кременчугу 29 октября. Фото: Полтавская ОВА

"Уже одиннадцать раненых. Среди них трое детей", — отметил Дякивнич.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, 29 октября российские оккупанты нанесли удар по центру Чернигова. В результате обстрела погибли две 15-летние девушки. Кроме того, известно о раненых.

Кроме того, сегодня российские захватчики нанесли удар дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате чего погибли 13 человек, также есть раненые. Враг совершил атаку, когда на перроне находились люди и поезда.

война Кременчуг обстрелы Полтавская область дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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