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Головна Новини дня Росія вдарила по багатоповерхівці в Кременчуці: є загиблі і поранені

Росія вдарила по багатоповерхівці в Кременчуці: є загиблі і поранені

Ua ru
29 жовтня 2026 13:32
У Кременчуці 29 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку: двоє загиблих "Суспільне Полтава"
Наслідки російського обстрілу Кременчука 29 жовтня. Фото: "Суспільне Полтава"

Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, завдали удару дроном по багатоповерховому житловому будинку в Кременчуці Полтавської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Кременчука 29 жовтня

Внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Відомо про пожежу припаркованих автомобілів біля багатоповерхівки.

Російський обстріл Кременчука 29 жовтня
Російський удар по Кременчуку 29 жовтня. Фото: Полтавська ОВА

"Вже одинадцять поранених. Серед них троє дітей", — зазначив Дяківнич.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Інформація стосовно наслідків обстрілу уточнюється.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, російські окупанти 29 жовтня завдали удару по центрі Чернігова. Внаслідок обстрілу загинули дві 15-річні дівчини. Крім того, відомо про поранених.

Крім того, сьогодні російські загарбники вдарили дроном по залізничному вокзалу у Дніпрі, внаслідок чого загинули 13 людей, також є поранені. Ворог здійснив атаку, коли на пероні перебували люди та потяги.

війна Кременчук обстріли Полтавська область дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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