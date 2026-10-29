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Головна Новини дня Атака РФ на Чернігів: загинули дві людини, серед поранених є діти

Атака РФ на Чернігів: загинули дві людини, серед поранених є діти

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29 жовтня 2026 13:09
Обстріл Чернігова: двоє загиблих, серед поранених діти t.me/bryzynskyi
Наслідки атаки РФ на центр Чернігова 29 жовтня 2026 року. Фото: t.me/bryzynskyi

У четвер, 29 жовтня, російські війська атакували центр Чернігова. Унаслідок удару загинули дві дівчини 15 років, ще щонайменше одинадцять людей зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Новини.LIVE.

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Удар РФ по Чернігову: загинули дві дівчини

За словами Дмитра Брижинського, російські війська завдали чергового удару по центру міста. Під атакою опинилися мирні жителі, які йшли на роботу та займалися повсякденними справами.

Станом на момент повідомлення було відомо про двох загиблих — це дві дівчини 15 років. Кількість поранених зросла до одинадцять людей, серед них — двоє дітей.

Брижинський назвав атаку РФ на Чернігів терором проти мирного населення та наголосив на неприпустимості вбивства невинних людей:

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"Це справжній терор проти мирного населення. Немає жодного виправдання тим, хто забирає життя невинних людей".

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Скриншот повідомлення Бражинського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що увечері 28 жовтня 2026 року російський дрон атакував ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" у Чернігові, поранивши трьох жінок віком 18, 40 та 59 років. Понад сотню тварин, які перебували в закладі, вдалося врятувати й передати містянам на тимчасову перетримку. 28 та 29 жовтня російські війська також атакували цивільні автомобілі в Семенівці та Корюківській громаді, адміністративну будівлю й приватне подвір’я в Семенівці.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Чернігівщину, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них 12-річна дитина. У Корюківському районі через удари загорілися житлові будинки й господарські споруди, постраждали четверо людей. Ще двоє людей дістали поранення в Новгород-Сіверському районі, де виникла пожежа на території приватного домоволодіння; усі займання рятувальники ліквідували.

Чернігів Чернігівська область обстріли війна в Україні атака загиблі постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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