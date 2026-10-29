Наслідки прильоту. Фото: Чернігівська ОВА

Російські війська масовано атакували Чернігівщину безпілотниками 28 та 29 жовтня. Під ударами опинилися цивільні авто в Семенівці та Корюківській громаді. У Чернігові дрон поцілив у ветеринарний центр, поранивши трьох жінок, понад сотню тварин довелося евакуювати. Зранку обстріли прикордоння продовжилися.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на інформацію, яку надала Чернігівську ОВА.

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Удар по притулку для тварин у Чернігові

Увечері, 28 жовтня, російські війська спрямували ударний безпілотник на обласний центр. Ціллю ворожої "бандеролі" став ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" у Чернігові. Внаслідок атаки територія закладу зазнала масштабних руйнувань, постраждали люди. Поранення отримали три жінки віком 18, 40 та 59 років.

Наслідки прильоту. Фото: Чернігівська ОВА

На момент російського удару в центрі перебувало понад сотню тварин, але усіх вдалося врятувати. Небайдужі містяни оперативно розібрали їх на тимчасову перетримку. У повідомленні місцевим жителям висловили щиру подяку за оперативну допомогу в порятунку тварин.

Вирва від влучання. Фото: Нацполіція України

Протягом минулої доби росіяни також влаштували полювання на мирних жителів прикордоння, активно використовуючи FPV-дрони. Лише на території Семенівки зафіксовано чотири цілеспрямовані атаки на звичайні легкові автомобілі місцевих мешканців.

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Аналогічна ситуація сталася і в одному із сіл Корюківської громади. Там під приціл ворожого FPV-безпілотника потрапили транспортні засоби працівників лісового господарства.

Наслідки вибуху від атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Окрім транспорту, російська армія била і по інфраструктурних об'єктах. Удень було зафіксовано влучання ворожого дрона типу "Гербера" у місцеву адміністративну будівлю.

Терор проти цивільного населення продовжився і вранці, 29 жовтня. Агресор знову завдав удару по Семенівці. Цього разу російський безпілотник атакував звичайне приватне подвір'я, пошкодивши житловий будинок та припаркований поруч автомобіль.

Новини.LIVE повідомляли вранці 29 жовтня російський дрон ударив по Павлограду на Дніпропетровщині. Там спалахнули пожежі у приватних будинках і комерційній будівлі, поранення дістала 15-річна дівчина.

Уночі під ударом опинилася і Рівненщина. Влучання сталося в цивільне підприємство у Сарненському районі. Загинув чоловік, а пожежу, що спалахнула на місці прильоту, рятувальники вже загасили.