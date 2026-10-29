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Головна Новини дня Росіяни атакували підприємство на Рівненщині: ДСНС показала фото

Росіяни атакували підприємство на Рівненщині: ДСНС показала фото

Ua ru
29 жовтня 2026 08:19
Росіяни атакували підприємство на Рівненщині, є загиблий ДСНС України
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

Під час нічного удару 29 жовтня по території Рівненської області російські війська поцілили у цивільне підприємство на Сарненщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. На місці інциденту спалахнула пожежа, яку вже успішно ліквідували підрозділи рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Росія завдала удару по цивільному підприємству у Сарненському районі

У ніч проти 29 жовтня Російська Федерація здійснила чергову атаку, під ударом якої опинилася Рівненська область.

Обстріли Рівненщини
Пожежа внаслідок атаки у Сарненському районі. Фото: ДСНС Рівненщини

Ціллю ворожих сил стало одне з цивільних підприємств, розташоване на території Сарненського району. Унаслідок російської атаки загинув чоловік, який перебував на об'єкті.

Атака РФ на Сарни
Пожежа внаслідок удару РФ по підприємству. Фото: ДСНС Рівненщини

Одразу після влучання на території атакованого підприємства спалахнула пожежа. На місце інциденту негайно виїхали підрозділи рятувальників.

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Від атаки загорілися вантажівки. Фото: ДСНС Рівненщини

Вогнеборцям вдалося оперативно взяти ситуацію під контроль та повністю ліквідувати загоряння. До подолання наслідків та фіксації злочину долучилися всі відповідні профільні служби.

Наразі фахівці продовжують свою роботу на місці події, з'ясовуючи остаточні деталі нічного удару по мирному об'єкту Рівненщини.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська не припиняють щоденного терору прифронтових регіонів, завдавши за добу 849 ударів по 44 містах і селах Запорізької області. Влучання зафіксували у житлових будинках, приватних авто та інфраструктурних спорудах, проте серед цивільного населення загиблих і поранених немає.

Водночас на Харківщині ворог цілеспрямовано вдарив по гуманітарній колоні. Під час руху до села Зелений Гай Чугуївського району російський FPV-дрон поцілив у броньовик евакуаційної спецгрупи поліції "Білі янголи", яка їхала разом із представниками Червоного Хреста рятувати цивільних. 

У Сумській області триває ліквідація наслідків ворожих атак на енергетику. Наразі місто Конотоп залишається повністю знеструмленим уже п'яту добу поспіль. Для координації відновлювальних робіт прем'єр-міністр Сергій Корецький провів екстрені переговори з міською владою щодо термінового заживлення критичної інфраструктури та житлових районів.

пожежа Рівненська область обстріли підприємства війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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