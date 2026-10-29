Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Російські війська протягом доби завдали 849 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак пошкоджено житло, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова у четвер, 29 жовтня.

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Наслідки атак РФ на Запорізьку область

Протягом доби російські окупанти атакували населені пункти Запорізької області авіацією, безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та артилерією.

Зокрема, війська РФ завдали 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Веселянці, Новорозівці, Ясній Поляні, Одарівці, Таврійському, Любимівці, Гіркому, Новоселівці, Гуляйпільському, Єгорівці та Вільнянці.

Крім того, 662 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Річне, Новояковлівку, Запасне, Новоолександрівку, Новофедорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Різдвянку, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

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Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Комишувасі, Таврійському, Веселянці та Оріхову.

Ще 161 артилерійський удар припав на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогір’я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Верхню Терсу, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя та Косівцеве.

За інформацією, оприлюдненою Іваном Федоровим, протягом доби надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі ввечері 27 жовтня російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус із пасажирами. Антидронова сітка затримала безпілотник і не дала йому влучити в транспорт, який зазнав незначних пошкоджень. Усі пасажири залишилися неушкодженими.

Новини.LIVE писали, що російські війська протягом доби 27 жовтня завдали 846 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Для атак окупанти використали 619 безпілотників, 17 разів застосували тактичну авіацію, а також артилерію та РСЗВ. Унаслідок обстрілів у Запорізькому районі травмувалися двоє людей, зафіксовано 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.