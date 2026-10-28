Наслідки атак РФ на Запоріжжя: що відомо про постраждалих

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом доби російські війська 846 разів обстріляли 41 населений пункт на Запоріжжі. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі травмовано двох людей. Зафіксовано загалом 69 повідомлень про пошкоджені будинки, машини та інфраструктуру.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Чим Росія атакувала Запорізьку область за останню добу

Росіяни використали для атаки по Запорізькій області за минулу добу 619 БпЛА різних модифікацій. Основну небезпеку становили FPV-дрони, які цілили по самому Запоріжжю, а також тероризували Кушугум, Річне, Біленьке, Степногірськ, Приморське та Степове. Під прицілом ворожих операторів опинилися Павлівка, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Копані й Гуляйпільське.

Окрім того, безпілотники атакували Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Різдвянку, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Також російська тактична авіація здійснила 17 нальотів. Атаки були здійснені на Комишуваху, Веселянку, Новорозівку, Новотроїцьке, Жовту Кручу, Листівку, Ясну Поляну, Сергіївку, Оріхів, Преображенку, Гірке, Новоселівку та Копані.

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Ствольна артилерія ворога здійснила 206 пострілів. Під цим щільним вогнем опинилися Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Преображенка, Чарівне, Білогір’я, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Верхня Терса, Воздвижівка, Добропілля, Нове Запоріжжя та Косівцеве.

Додатково агресор застосував реактивні системи залпового вогню. Чотири рази росіяни накривали з РСЗВ Лук'янівське, Малу Токмачку, Гірке та Долинку.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська безперервно продовжують масовано бити по Запоріжжю та області. Вранці 26 жовтня росіяни завдали удару по місту, поціливши в будівлю торговельного центру, який на той момент не працював, завдяки чому минулося без поранених і загиблих.

Проте вже наступної доби, 27 жовтня, інтенсивність атак різко зросла. Росіяни завдали 908 ударів по 59 населених пунктах регіону. Під час обстрілів самого обласного центру травми отримали п'ятеро людей, зокрема 17-річний хлопець.