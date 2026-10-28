Последствия атак РФ на Запорожье: что известно о пострадавших

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

За сутки российские войска 846 раз обстреляли 41 населенный пункт в Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе пострадали два человека. Всего зафиксировано 69 сообщений о повреждениях домов, автомобилей и инфраструктуры.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Запорожскую область за последние сутки

Россияне использовали для атаки на Запорожскую область за последние сутки 619 БпЛА различных модификаций. Основную опасность представляли FPV-дроны, которые наносили удары по самому Запорожью, а также терроризировали Кушугум, Речное, Беленькое, Степногорск, Приморское и Степовое. Под прицелом вражеских операторов оказались Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Копани и Гуляйпольское.

Кроме того, беспилотники атаковали Воздвижевку, Горкое, Доброполье, Ровно, Рождественку, Красную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

Также российская тактическая авиация совершила 17 налетов. Атаки были нанесены по Комышувахе, Веселянке, Новорозовке, Новотроицкому, Желтой Круче, Листовке, Ясной Поляне, Сергеевке, Орехову, Преображенке, Горке, Новоселовке и Копани.

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Ствольная артиллерия противника произвела 206 выстрелов. Под этим плотным огнем оказались Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Преображенка, Чаривное, Белогорье, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Верхняя Терса, Воздвижовка, Доброполье, Новое Запорожье и Косовцево.

Кроме того, агрессор применил реактивные системы залпового огня. Четыре раза россияне обстреливали из РСЗО Лукьяновское, Малую Токмачку, Горкое и Долинку.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска непрерывно продолжают массированные удары по Запорожью и области. Утром 26 октября россияне нанесли удар по городу, попав в здание торгового центра, который в тот момент не работал, благодаря чему обошлось без раненых и погибших.

Однако уже на следующий день, 27 октября, интенсивность атак резко возросла. Россияне нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам региона. Во время обстрелов самого областного центра травмы получили пять человек, в том числе 17-летний юноша.