Пошкоджений торговельний центр в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Уранці 26 жовтня, в понеділок, РФ атакували Запоріжжя. Повідомляється, що удар припав на будівлю торговельного центру, який на момент атаки не працював. Наразі постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на ТЦ Запоріжжя 26 жовтня

Михайло Семікін повідомив, що Росія завдавала удару по Запоріжжю вранці 26 жовтня, в понеділок. Постраждав торговельний центр, який на той час вже не працював, після влучання спахнула пожежа. Наразі немає інформації про масштаби руйнувань.

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що внаслідок чергового удару російської армії по ТЦ ніхто не постраждав.

"Ворог зранку атакував Запоріжжя. Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених", — написав Михайло Семікін.

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Допис Семікіна. Скриншот: Telegram

Пожежа на території ТЦ. Фото: Запорізька ОВА

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Ми писали, що в ніч проти 26 жовтня РФ завдали ударів по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА Семікін повідомив, що внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. Відомо про одного постраждалого.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 25 жовтня російська армія застосувала шість ракет для атаки на ТЦ Запоріжжя. Рятувальникам вдалось локалізувати займання, обійшлось без постраждалих.