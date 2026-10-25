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Головна Новини дня РФ завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю: горів ТЦ

РФ завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю: горів ТЦ

Ua ru
25 жовтня 2026 07:31
РФ завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю 25 жовтня Рада оборони Запорізької області
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Рада оборони Запорізької області

РФ продовжує системно обстрілювати Запоріжжя. У неділю, 25 жовтня, стало відомо, що російські війська атакували один із торговельних об’єктів місті, застосувавши шість ракет. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомив Іван Федоров, очільник Ради оборони Запорізької області, передає Новини.LIVE.

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У Запоріжжі після атаки 25 жовтня спалахнула пожежа

Іван Федоров повідомив, що Запоріжжя було під обстрілом РФ. Повідомляється, що "ворог спрямував шість ракетних ударів". Внаслідок цього по одному з торговельних об’єктів у місті виникла пожежа.

На місце події прибули рятувальники, які оперативно локалізували займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

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Ми писали, що через постійні атаки Росії повітряна тривога в Запоріжжі може тривати до 22 годин. Повідомляється, що за останні дні, на жаль, загинуло п'ятеро людей, 22 поранених, пошкоджено понад 470 об’єктів інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що за даними Запорізької ОВА, лише за добу війська РФ завдають тисячі ударів по області. У ніч проти 18 жовтня Росія двічі атакувала місто, через що, на жаль, є загиблі.

Запоріжжя Запорізька область ТЦ Іван Федоров атака ракетний удар
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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