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Головна Новини дня У Запоріжжі через нічну атаку РФ загинула жінка, поранена дитина

У Запоріжжі через нічну атаку РФ загинула жінка, поранена дитина

Ua ru
18 жовтня 2026 08:48
Атака на Запоріжжя 18 жовтня: загинула 27-річна жінка facebook.com/m.semikin
Наслідки нічного ворожого удару російських військ по житловому будинку в Запоріжжі. Фото: facebook.com/m.semikin

У ніч проти 18 жовтня російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення — 58-річна жінка та шестирічна дівчинка. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та будівлю закладу освіти. На місцях ударів працювали комунальні служби, які прибирали уламки та допомагали містянам ліквідовувати наслідки обстрілу.

Про наслідки повідомили виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін і Запорізька обласна державна адміністрація, передає Новини.LIVE.

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  • Наслідки нічної атаки росіян на Запоріжжя
    Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі після нічної атаки росіян. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Автомобілі, пошкоджені внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
    Понівечені автівки після російського удару по Запоріжжю. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя
    Російський удар пошкодив житловий будинок у Запоріжжі. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя для припаркованих автомобілів
    Російська атака пошкодила автомобілі в Запоріжжі. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Пошкодження житлового будинку внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя
    Житлова багатоповерхівка в Запоріжжі після російського удару. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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  • Наслідки нічної атаки росіян на Запоріжжя
  • Автомобілі, пошкоджені внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
  • Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя
  • Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя для припаркованих автомобілів
  • Пошкодження житлового будинку внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя

У Шевченківському районі міста пошкоджено п'ять багатоповерхівок, нежитлові будівлі та приватні автомобілі. У будинках вибиті вікна та понівечені балкони. Михайло Семікін уточнив, що пошкоджено 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

"Комунальники вже закривають пошкоджені вікна плитами ОСБ, щоб захистити оселі від негоди. На місцях працюють рятувальники, поліція, комунальні служби та фахівці міських служб", — повідомили в Запорізькій ОДА.

Росіяни завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області

За даними Запорізької ОВА, упродовж доби російські війська завдали 1031 удару по 58 населених пунктах Запорізької області.

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Окупанти здійснили 26 авіаударів, застосували 725 безпілотників різних модифікацій, п’ять разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню та завдали 275 артилерійських ударів. Також надійшло 94 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла, автомобілів і господарських будівель.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 17 жовтня, російські війська випустили по металургійному комбінату "Запоріжсталь" шість балістичних ракет. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також виробничі майданчики доменного виробництва.

Також Новини.LIVE писали про те, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військові захопили українських захисників у полон, після чого розстріляли їх. Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом воєнного злочину.

Запоріжжя Запорізька область війна в Україні поранення загиблі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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