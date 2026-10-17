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Головна Новини дня Росія знову атакувала "Запоріжсталь" балістикою: є пошкодження

Росія знову атакувала "Запоріжсталь" балістикою: є пошкодження

Ua ru
17 жовтня 2026 18:21
Росія вдарила шістьма балістичними ракетами по Запоріжсталі Metinvest
Наслідки російського обстрілу "Запоріжсталі". Фото: Metinvest

Російські окупанти у суботу, 17 жовтня, атакували "Запоріжсталь". Ворог випустив по комбінату шість балістичних ракет. Це вже пʼятий обстріл "Запоріжсталі". Після серії попередніх ударів він так і не повернувся до нормального виробничого режиму.

Про це повідомила пресслужба Metinvest, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл "Запоріжсталі" 17 жовтня

Шість балістичних ракет Росії завдали ударів по об’єктах внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі ділянки доменного виробництва. Завдяки тому, що працівники вчасно перейшли до укриттів, вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Російський обстріл "Запоріжсталі" 17 жовтня
Атака Росії на "Запоріжсталь" 17 жовтня. Фото: Metinvest 

Операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко зазначив, що РФ продовжує бити по металургійному підприємству, яке після минулих обстрілів так і не повернулося до нормальної роботи. За його словами, логіки в цих ударах немає, як і в самій війні. 

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"Після таких тривожних ночей хочеться звернути увагу на головне — і це не Росія та її атаки. Головне — це наші люди. Дякую нашим працівникам, нашій команді, яка виявилася сильнішою за обстріли й шалений тиск. Професіоналізм, компетентність і командний дух завжди були нашими цінностями. Але в такі часи на перший план виходить саме сила духу наших людей. Країна-агресор руйнує та спотворює, намагається знищити. А наші люди продовжують працювати: метр за метром розбирають завали, гуртуються під час ліквідації наслідків ударів, почувши сигнал повітряної тривоги, також гуртом прямують до укриттів", — каже він.

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Мироненко подякував кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться.

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"У цьому — наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", — наголосив операційний директор Групи "Метінвест".

"Запоріжсталь" неодноразово ставала ціллю масованих балістичних ударів11 і 27 серпня, 12 і 17 вересня, а також 17 жовтня. Загалом за цей період по підприємству випустили 23 балістичні ракети.

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Унаслідок атак загинули восьмеро співробітників, ще 31 працівник металургійного комбінату зазнав поранень різного ступеня тяжкості.

Після атаки 11 серпня роботу всього виробничого комплексу призупинили. Персонал долучився до розчищення завалів і ліквідації наслідків обстрілу, щоб визначити масштаби руйнувань та оцінити перспективи відновлення підприємства.

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Частину технологічних процесів вдалося швидко запустити знову — це було необхідно для підтримання обладнання в безпечному стані та запобігання можливим техногенним загрозам для працівників і жителів міста.

Надалі ці процеси функціонували лише в обсягах, необхідних для забезпечення безпеки. Водночас повернутися до повноцінного виробничого режиму підприємство так і не змогло.

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"З огляду на постійні безпекові ризики через системні обстріли Запоріжжя російськими військами на підприємстві оперативно розширили мережу захисних споруд. Додатково встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями в зонах, де проводять роботи з ліквідації наслідків атак і ремонту пошкодженого обладнання. Це дало змогу максимально скоротити відстань і час, необхідні працівникам, щоб дістатися укриття, що особливо важливо під час атак балістикою", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, РФ посилила удари по енергоінфраструктурі. Зокрема, під обстрілом опинилися понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах.

Крім того, 17 жовтня російські окупанти атакували житлові будинки в Запоріжжі, внаслідок чого є пошкодження. Противник поранив двох людей. 

війна Запоріжжя Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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