Последствия российского обстрела "Запорожстали". Фото: Metinvest

Российские оккупанты в субботу, 17 октября, атаковали "Запорожсталь". Враг выпустил по комбинату шесть баллистических ракет. Это уже пятый обстрел "Запорожстали". После серии предыдущих ударов он так и не вернулся к нормальному производственному режиму.

Об этом сообщила пресс-служба Metinvest, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел "Запорожстали" 17 октября

Шесть баллистических ракет России нанесли удары по объектам внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные участки доменного производства. Благодаря тому, что работники вовремя укрылись, удалось избежать жертв и пострадавших.

Атака России на "Запорожсталь" 17 октября. Фото: Metinvest

Операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко отметил, что РФ продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после прошлых обстрелов так и не вернулось к нормальной работе. По его словам, логики в этих ударах нет, как и в самой войне.

"После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное — и это не Россия и ее атаки. Главное — это наши люди. Спасибо нашим сотрудникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления. Профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями. Но в такие времена на первый план выходит именно сила духа наших людей. Страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить. А наши люди продолжают работать: метр за метром расчищают завалы, объединяются при ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также все вместе направляются в укрытия", — говорит он.

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Мироненко поблагодарил каждого, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждого, кто борется.

"В этом — наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять", — подчеркнул операционный директор Группы "Метинвест".

"Запорожсталь" неоднократно становилась мишенью массированных баллистических ударов — 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября, а также 17 октября. Всего за этот период по предприятию было выпущено 23 баллистические ракеты.

В результате атак погибли восемь сотрудников, ещё 31 работник металлургического комбината получил ранения различной степени тяжести.

После атаки 11 августа работу всего производственного комплекса приостановили. Персонал приступил к расчистке завалов и ликвидации последствий обстрела, чтобы определить масштабы разрушений и оценить перспективы восстановления предприятия.

Часть технологических процессов удалось быстро запустить заново — это было необходимо для поддержания оборудования в безопасном состоянии и предотвращения возможных техногенных угроз для работников и жителей города.

В дальнейшем эти процессы функционировали лишь в объемах, необходимых для обеспечения безопасности. В то же время вернуться к полноценному производственному режиму предприятие так и не смогло.

"Учитывая постоянные риски для безопасности из-за систематических обстрелов Запорожья российскими войсками, на предприятии оперативно расширили сеть защитных сооружений. Дополнительно установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями в зонах, где проводятся работы по ликвидации последствий атак и ремонту поврежденного оборудования. Это позволило максимально сократить расстояние и время, необходимые работникам, чтобы добраться до укрытия, что особенно важно во время атак баллистическим оружием", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, РФ усилила удары по энергоинфраструктуре. В частности, под обстрелом оказались более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в различных регионах.

Кроме того, 17 октября российские оккупанты атаковали жилые дома в Запорожье, в результате чего имеются повреждения. Противник ранил двух человек.