Дом в Запорожье после обстрела. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Утром в субботу, 17 октября, российские военные обстреляли Запорожье. Под обстрелом оказались жилые дома — есть повреждения. По предварительной информации, пострадали два человека. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Запорожья утром 17 октября

ОБНОВЛЕНО В 05:47: В результате обстрела в Запорожье были повреждены три жилых дома и загорелись автомобили.

ОБНОВЛЕНО В 06:28: В результате обстрела получили травмы 22-летняя девушка и 54-летний мужчина.

ОБНОВЛЕНО В 06:39: Число пострадавших возросло до пяти. Среди раненых — 11-летняя девочка.

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Скриншот сообщений t.me/s/ivan_fedorov_zp

Ранее Новини.LIVE сообщал, что утром 17 октября Кривой Рог в Днепропетровской области подвергся комбинированному удару. Россияне обстреляли промышленное предприятие. Есть ли пострадавшие — уточняется.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Украины сообщал, что днём 16 октября РФ нанесла удар по Ровенской области. Жертвой обстрела стал 63-летний мужчина. Еще два человека пострадали.