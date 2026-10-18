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Главная Новости дня В Запорожье в результате ночной атаки РФ погибла женщина, ребенок получил ранения

В Запорожье в результате ночной атаки РФ погибла женщина, ребенок получил ранения

Ua ru
18 октября 2026 08:48
Нападение на Запорожье 18 октября: погибла 27-летняя женщина facebook.com/m.semikin
Последствия ночного вражеского удара российских войск по жилому дому в Запорожье. Фото: facebook.com/m.semikin

В ночь на 18 октября российские войска дважды нанесли удары по Запорожью. В результате атаки погибла 27-летняя женщина, ещё два человека получили ранения — 58-летняя женщина и шестилетняя девочка. Также повреждены жилые дома, автомобили и здание учебного заведения. На местах ударов работали коммунальные службы, которые убирали обломки и помогали горожанам ликвидировать последствия обстрелов.

О последствиях сообщили исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин и Запорожская областная государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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  • Наслідки нічної атаки росіян на Запоріжжя
    Поврежденный многоэтажный дом в Запорожье после ночной атаки россиян. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Автомобілі, пошкоджені внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
    Разбитые автомобили после российского удара по Запорожью. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя
    Российский удар повредил жилой дом в Запорожье. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя для припаркованих автомобілів
    Российская атака повредила автомобили в Запорожье. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
  • Пошкодження житлового будинку внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя
    Жилой многоэтажный дом в Запорожье после российского удара. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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  • Наслідки нічної атаки росіян на Запоріжжя
  • Автомобілі, пошкоджені внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
  • Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя
  • Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя для припаркованих автомобілів
  • Пошкодження житлового будинку внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Последствия ночной атаки на Запорожье

В Шевченковском районе города повреждены пять многоэтажек, нежилые здания и частные автомобили. В домах выбиты окна и повреждены балконы. По информации Михаила Семикина, также повреждены 18 автомобилей и здание учебного заведения.

"Коммунальщики уже закрывают поврежденные окна плитами ОСБ, чтобы защитить дома от непогоды. На местах работают спасатели, полиция, коммунальные службы и специалисты городских служб", — сообщили в Запорожской ОГА.

Россияне нанесли более тысячи ударов по Запорожской области

По данным Запорожской ОГА, за сутки российские войска нанесли 1031 удар по 58 населенным пунктам Запорожской области.

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Оккупанты нанесли 26 авиаударов, задействовали 725 беспилотников различных модификаций, пять раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 275 артиллерийских ударов. Также поступило 94 сообщения о повреждении инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 17 октября, российские войска выпустили по металлургическому комбинату "Запорожсталь" шесть баллистических ракет. Под ударом оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также производственные площадки доменного производства.

Также Новини.LIVE писали о том, что на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военные взяли украинских защитников в плен, после чего расстреляли их. Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту военного преступления.

Запорожье Запорожская область война в Украине ранение погибшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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