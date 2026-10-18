В Запорожье в результате ночной атаки РФ погибла женщина, ребенок получил ранения
В ночь на 18 октября российские войска дважды нанесли удары по Запорожью. В результате атаки погибла 27-летняя женщина, ещё два человека получили ранения — 58-летняя женщина и шестилетняя девочка. Также повреждены жилые дома, автомобили и здание учебного заведения. На местах ударов работали коммунальные службы, которые убирали обломки и помогали горожанам ликвидировать последствия обстрелов.
О последствиях сообщили исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин и Запорожская областная государственная администрация, передает Новини.LIVE.
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Поврежденный многоэтажный дом в Запорожье после ночной атаки россиян. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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Разбитые автомобили после российского удара по Запорожью. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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Российский удар повредил жилой дом в Запорожье. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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Российская атака повредила автомобили в Запорожье. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
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Жилой многоэтажный дом в Запорожье после российского удара. Фото: facebook.com/zoda.gov.ua
Последствия ночной атаки на Запорожье
В Шевченковском районе города повреждены пять многоэтажек, нежилые здания и частные автомобили. В домах выбиты окна и повреждены балконы. По информации Михаила Семикина, также повреждены 18 автомобилей и здание учебного заведения.
"Коммунальщики уже закрывают поврежденные окна плитами ОСБ, чтобы защитить дома от непогоды. На местах работают спасатели, полиция, коммунальные службы и специалисты городских служб", — сообщили в Запорожской ОГА.
Россияне нанесли более тысячи ударов по Запорожской области
По данным Запорожской ОГА, за сутки российские войска нанесли 1031 удар по 58 населенным пунктам Запорожской области.
Оккупанты нанесли 26 авиаударов, задействовали 725 беспилотников различных модификаций, пять раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 275 артиллерийских ударов. Также поступило 94 сообщения о повреждении инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 17 октября, российские войска выпустили по металлургическому комбинату "Запорожсталь" шесть баллистических ракет. Под ударом оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также производственные площадки доменного производства.
Также Новини.LIVE писали о том, что на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военные взяли украинских защитников в плен, после чего расстреляли их. Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту военного преступления.