Российский оккупант. Фото: российские СМИ

Российские оккупанты в Запорожской области расстреляли украинских военнопленных. Правоохранительные органы начали досудебное расследование. Очередное военное преступление России произошло на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Расстрел украинских военнопленных в Запорожье

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей ( ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на Гуляйпольском направлении российские захватчики взяли украинских защитников в плен, а затем расстреляли их.

В рамках уголовного производства правоохранители выясняют детали преступления, устанавливают лиц, непосредственно его совершивших, а также тех, кто мог отдать приказ убить военнопленных.

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"Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, в частности данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ. Досудебное расследование продолжается", — отметили в Офисе генпрокурора.

Сообщение Офиса генерального прокурора. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, правоохранители установили личности ещё пяти российских оккупантов, которых подозревают в участии в казни трёх украинских защитников в Харьковской области. Убийство военнопленных произошло летом 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода.

Кроме того, в Харькове СБУ задержала 36-летнего российского военного Леонида Рыжикова, который расстрелял пятерых безоружных украинских бойцов и одного гражданского. Суд принял решение взять фигуранта под стражу на 60 дней без права внесения залога.