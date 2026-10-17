В Запорожской области оккупанты расстреляли украинских военнопленных
Российские оккупанты в Запорожской области расстреляли украинских военнопленных. Правоохранительные органы начали досудебное расследование. Очередное военное преступление России произошло на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.
Расстрел украинских военнопленных в Запорожье
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей ( ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на Гуляйпольском направлении российские захватчики взяли украинских защитников в плен, а затем расстреляли их.
В рамках уголовного производства правоохранители выясняют детали преступления, устанавливают лиц, непосредственно его совершивших, а также тех, кто мог отдать приказ убить военнопленных.
"Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, в частности данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ. Досудебное расследование продолжается", — отметили в Офисе генпрокурора.
Как писали Новини.LIVE, правоохранители установили личности ещё пяти российских оккупантов, которых подозревают в участии в казни трёх украинских защитников в Харьковской области. Убийство военнопленных произошло летом 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода.
Кроме того, в Харькове СБУ задержала 36-летнего российского военного Леонида Рыжикова, который расстрелял пятерых безоружных украинских бойцов и одного гражданского. Суд принял решение взять фигуранта под стражу на 60 дней без права внесения залога.