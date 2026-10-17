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Головна Новини дня На Запоріжжі окупанти розстріляли українських військовополонених

На Запоріжжі окупанти розстріляли українських військовополонених

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17 жовтня 2026 19:28
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі: розпочато розслідування росЗМІ
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти у Запорізькій області розстріляли українських військовополонених. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Черговий воєнний злочин Росії стався на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Розстріл українських військовополонених на Запоріжжі

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, на Гуляйпільському напрямку російські загарбники взяли українських захисників у полон, а згодом розстріляли їх

У рамках кримінального провадження правоохоронці з’ясовують деталі злочину, встановлюють осіб, які безпосередньо його скоїли, а також тих, хто міг наказати вбити військовополонених.

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"Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ. Досудове розслідування триває", — зазначили в Офісі генпрокурора.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, правоохоронці встановили особи ще п’ятьох російських окупантів, яких підозрюють в участі у страті трьох українських захисників на Харківщині. Вбивство військовополонених сталося влітку 2024 року на території Вовчанського агрегатного заводу. 

Крім того, у Харкові СБУ затримала 36-річного російського військового Леоніда Рижикова, який розстріляв п’ятьох беззбройних українських бійців і одного цивільного. Суд ухвалив рішення взяти фігуранта під варту на 60 днів без права внесення застави.

війна Україна Запорізька область полонені Росія розстріл
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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