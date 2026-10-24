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Головна Новини дня У Запоріжжі повітряна тривога триває до 22 годин на добу

У Запоріжжі повітряна тривога триває до 22 годин на добу

Ua ru
24 жовтня 2026 20:08
У Запоріжжі тривоги тривають до 22 годин на добу: є загиблі zp.dsns.gov.ua
Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок російської атаки. Фото: zp.dsns.gov.ua

У Запоріжжі повітряна тривога може тривати 20–22 години на добу. За останні п’ять днів унаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 22 дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано понад 470 об’єктів інфраструктури, переважно житлових.

Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко у коментарі "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки російських обстрілів

За словами Коваленка, протягом п’яти днів російські війська завдали 4300 ударів по Запоріжжю та області.

"20-22 години протягом тижня, протягом доби у нас триває повітряна тривога", — зазначив речник ОВА.

Він також повідомив, що за цей період унаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано понад 470 об’єктів інфраструктури, насамперед житлових будинків. За словами Коваленка, повітряна тривога триває і зараз.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня російський безпілотник атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумщини. Унаслідок удару загинула 31-річна працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 24 жовтня російські війська запустили по Україні 126 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 101 повітряну ціль, а влучання та падіння уламків зафіксували на 19 локаціях.

Запоріжжя повітряна тривога загиблі руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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