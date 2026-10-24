Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок російської атаки. Фото: zp.dsns.gov.ua

У Запоріжжі повітряна тривога може тривати 20–22 години на добу. За останні п’ять днів унаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 22 дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано понад 470 об’єктів інфраструктури, переважно житлових.

Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко у коментарі "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки російських обстрілів

За словами Коваленка, протягом п’яти днів російські війська завдали 4300 ударів по Запоріжжю та області.

"20-22 години протягом тижня, протягом доби у нас триває повітряна тривога", — зазначив речник ОВА.

Він також повідомив, що за цей період унаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано понад 470 об’єктів інфраструктури, насамперед житлових будинків. За словами Коваленка, повітряна тривога триває і зараз.

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