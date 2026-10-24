На Сумщині російський безпілотник вдарив по фермі: є загибла та поранені
Російський безпілотник 24 жовтня прицільно атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали. Також є загиблі та поранені тварини.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.
Що відомо про наслідки атаки
Загибла жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.
Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, вони зазнали нетяжких травм.
Ферма займається розведенням великої рогатої худоби. Наразі на місці працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 23 жовтня російські війська атакували Суми, влучивши в житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів, а рятувальники ліквідували пожежі.
Також Новини.LIVE писали, що 23 жовтня російські війська атакували Суми, пошкодивши житловий сектор. Унаслідок удару є постраждалі, а екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків обстрілу.