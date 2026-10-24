Наслідки російської атаки по фермі. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

Російський безпілотник 24 жовтня прицільно атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали. Також є загиблі та поранені тварини.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки

Загибла жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.

Допис Олега Григорова. Фото: скриншот

Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, вони зазнали нетяжких травм.

Ферма займається розведенням великої рогатої худоби. Наразі на місці працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

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