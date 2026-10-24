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Головна Новини дня На Сумщині російський безпілотник вдарив по фермі: є загибла та поранені

На Сумщині російський безпілотник вдарив по фермі: є загибла та поранені

Ua ru
24 жовтня 2026 17:23
Російський дрон 24 жовтня атакував ферму на Сумщині: загинула жінка facebook.com/hryhorov.sumska.ova
Наслідки російської атаки по фермі. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

Російський безпілотник 24 жовтня прицільно атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали. Також є загиблі та поранені тварини.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки

Загибла жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.

На Сумщині російський безпілотник вдарив по фермі: є загибла та поранені - фото 1
Допис Олега Григорова. Фото: скриншот

Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, вони зазнали нетяжких травм.

Ферма займається розведенням великої рогатої худоби. Наразі на місці працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 23 жовтня російські війська атакували Суми, влучивши в житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів, а рятувальники ліквідували пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що 23 жовтня російські війська атакували Суми, пошкодивши житловий сектор. Унаслідок удару є постраждалі, а екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків обстрілу.

росіяни Суми Сумська область загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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