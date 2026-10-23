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Головна Новини дня РФ атакувала Суми: пошкоджено житловий сектор, є постраждалі

РФ атакувала Суми: пошкоджено житловий сектор, є постраждалі

Ua ru
23 жовтня 2026 05:47
Обстріл Сум 23 жовтня - пошкоджено житловий сектор та постраждали люди
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 23 жовтня масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу дронами зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено житловий сектор та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської ОВА.

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Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 23 жовтня

Глава Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі розповів, що цієї ночі ворог здійснив масовану дронову атаку на місто Суми. Частина ворожих безпілотників досягла своїх цілей і наслідки атаки зафіксовані щонайменше у трьох частинах міста.

"Під прицільними ударами росіян — об’єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей. Їхній стан поки уточнюється і їм надають медичну допомогу.

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"Ліквідація наслідків ворожої атаки триває", — додав Григоров.

Новина доповнюється...

вибух Суми обстріли дрони руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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