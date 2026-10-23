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Главная Новости дня Россия атаковала Сумы: поврежден жилой сектор, есть пострадавшие

Россия атаковала Сумы: поврежден жилой сектор, есть пострадавшие

Ua ru
23 октября 2026 05:47
Обстрел Сум 23 октября — поврежден жилой сектор, есть пострадавшие
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В ночь на 23 октября россияне подвергли Сумы массированной атаке с использованием ударных беспилотников. В результате обстрела дронами зафиксированы попадания в объекты гражданской инфраструктуры, поврежден жилой сектор и есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Сумской ОГА.

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Последствия обстрела Сум в ночь на 23 октября

Глава Сумской ОГА Олег Григоров в своем Telegram-канале рассказал, что этой ночью враг совершил массированную атаку дронами на город Сумы. Часть вражеских беспилотников достигла своих целей, и последствия атаки зафиксированы как минимум в трех частях города.

«Под прицельными ударами россиян — объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Есть повреждения и в жилом секторе Ковпаковского района», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали как минимум два человека. Их состояние пока уточняется, им оказывается медицинская помощь.

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«Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», — добавил Григоров.

Новость пополняется...

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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