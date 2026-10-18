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Главная Новости дня В Сумской области в результате российских ударов погибли два человека

В Сумской области в результате российских ударов погибли два человека

Ua ru
18 октября 2026 08:15
Обстрелы Сумской области 17 и 18 октября: двое погибших и пятеро раненых
Дом, разрушенный в результате российского удара. Фото: facebook.com/policesumy

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов Сумской области с помощью дронов и управляемых авиабомб. В результате ударов травмы получили пять человек в возрасте от 23 до 86 лет.

Об этом сообщила полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.

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  • Пожежа в одному з будинків після атаки на Сумщину
    Пожар в жилом доме после российского удара. Фото: facebook.com/policesumy
  • Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині
    Жилой дом поврежден в результате российской атаки. Фото: facebook.com/policesumy
  • На Сумщині надзвичайники гасять пожежу в пошкодженому будинку
    Спасатели работают на месте российского обстрела. Фото: facebook.com/policesumy
  • Жінку виводять із місця російського обстрілу на Сумщині
    Реакция местных жителей после российского обстрела. Фото: facebook.com/policesumy
  • Російська атака на Сумщині залишила людей без спокою
    Женщине помогают отойти от места удара. Фото: facebook.com/policesumy
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  • Пожежа в одному з будинків після атаки на Сумщину
  • Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині
  • На Сумщині надзвичайники гасять пожежу в пошкодженому будинку
  • Жінку виводять із місця російського обстрілу на Сумщині
  • Російська атака на Сумщині залишила людей без спокою

Последствия российских атак в Сумской общине

В Сумской общине в результате атаки российского беспилотника погиб 30-летний мужчина. Еще один удар управляемыми авиабомбами унес жизнь 42-летнего мужчины. В результате этих обстрелов также получили травмы 60- и 86-летние женщины. Кроме того, российский БПЛА попал в жилой дом, в результате чего пострадала 23-летняя женщина.

"Повреждены 16 многоквартирных домов, частный жилой дом, 3 автомобиля", — сообщили в полиции.

Обстрелы Сумской области повредили дома и АЗС

В Шосткинской общине в результате удара российского беспилотника получил травмы 34-летний мужчина. Также повреждены автозаправочная станция и автомобиль.

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В Середино-Будской общине дрон попал в жилой дом. Ранение получила 55-летняя женщина. В результате атаки поврежден один многоквартирный и шесть частных домов.

Кроме того, в Белопольской, Зноб-Новгородской и Березовской общинах зафиксированы повреждения частных жилых домов.

Полиция расследует российские обстрелы

По всем фактам российских атак следователи возбудили уголовные дела по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления.

"Расследование продолжается", — сообщили в полиции Сумской области.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали 16 октября, что в Сумах российский беспилотник попал в торговый центр. Тогда пострадали три человека, а в здании были повреждены крыша и фасад. Пожара на месте удара не возникло.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 октября российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. После удара в регионе зафиксировали отключение света, а энергетики приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Сумы Сумская область война в Украине ранение погибшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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