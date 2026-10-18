Винницкая область осталась без света 18 октября

Мужчина со свечами. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 18 октября россияне атаковали критически важную инфраструктуру Винницкой области. После атаки в регионе зафиксированы отключения света, однако энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Винницкой ОВА.

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Что известно о блэкауте в Винницкой области

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в своем Telegram написала, что в результате атаки россиян в регионе наблюдаются разрушения критически важной инфраструктуры.

"По области наблюдаются аварийные отключения света. Там, где это необходимо, критически важная инфраструктура переходит на резервные источники питания. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Наталья Заболотная добавила, что в ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной, поэтому призвала людей не включать все электроприборы одновременно.

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"Просьба к жителям Винницкой области: не включайте все электроприборы одновременно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети. Сознательное энергопотребление — это наша помощь энергетикам. Спасибо всем тем, кто в этот момент работает над ликвидацией последствий атаки врага", — резюмировала она.

Пост главы ОГА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября россияне атаковали Волынскую область. После атаки в городе возникли проблемы со светом, водой и остановился электротранспорт.

Также мы писали, что сегодня, 18 октября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света.