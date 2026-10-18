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Головна Новини дня У Вінницькій області блекаут після атаки РФ

У Вінницькій області блекаут після атаки РФ

Ua ru
18 жовтня 2026 04:05
Вінницька область без світла 18 жовтня
Чоловік зі свічками. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 18 жовтня атакувати критичну інфраструктуру Вінницької області. Після атаки у регіоні зафіксовані відключення світла, однак енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Вінницької ОВА.

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Що відомо про блекаут на Вінниччині

Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна у своєму Telegram написала, що внаслідок атаки росіян у регіоні є руйнування критичної інфраструктури.

"По області наявні аварійні відключення світла. Там де це потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Наталія Заболотна додала, що найближчим часом ситуація з електропостачанням буде залишатися нестабільною, тому закликала людей не вмикати усі прилади одночасно.

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"Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Свідоме енергоспоживання - це наша допомога енергетикам. Дякую всім тим, хто в цей момент працює над ліквідацією наслідків атаки ворога", — резюмувала вона.

У Вінницькій області блекаут 18 жовтня
Пост глави ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня росіяни атакували Волинську область. Після атаки у місті виникли проблеми зі світлом, водою та зупинився електротранспорт.

Також ми писали, що сьогодні 18 жовтня в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.

обстріли Вінницька область війна в Україні відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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