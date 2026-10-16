Оперативна нарада Луцької міської ради. Фото: facebook.com/andrij.razumovs.kij.2025

Після російської атаки на Волинь ситуація в Луцьку залишається складною, але контрольованою. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський у п'ятницю, 16 жовтня, розповів про роботу критичної інфраструктури міста, проблеми з водопостачанням і зупинку електротранспорту. Він також попередив, що жителям варто підготуватися до тривалої відсутності електроенергії.

Про це повідомив секретар міськради Разумовський, передає Новини.LIVE.

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Коли в Луцьку відновлять світло

Під час атаки російські війська вдарили по двох підстанціях у Луцьку.

"Енергетики не можуть розпочати повноцінні відновлювальні роботи, бо триває загроза повторних атак", — повідомляв Разумовський в ефірі Київ24, передають "Волинські новини".

За словами Разумовського, після завершення повітряної тривоги мали розпочати оцінку ситуації. Він сподівається, що електропостачання вдасться відновити найближчим часом, однак закликав містян не розраховувати на швидке повернення світла.

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"Якщо включать швидше, то слава Богу. Але хотів би всіх попросити, щоб всі підготувалися", — сказав секретар міськради.

Яка ситуація з водою в Луцьку

Водопостачання в місті зберігається, проте вода подається зі зниженим тиском. Через це на поверхах вище другого-третього вона може бути відсутня. Водночас каналізаційна система продовжує працювати.

Разумовський порадив мешканцям звертатися до сусідів або голів ОСББ, адже в будинках мають бути встановлені крани, через які можна набрати воду.

Лікарні працюють на генераторах, електротранспорт зупинено

Міські лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують роботу на генераторах. Електротранспорт поки не курсує. Його рух відновлять після повернення електропостачання.

Якщо ситуація не покращиться, у Луцьку розгорнуть Пункти незламності. Міська влада також планує комунікувати з операторами мобільного зв'язку щодо забезпечення роботи базових станцій.

"Водіїв теж прошу бути обережнішими на дорогах", — наголосив він.

Що відомо про атаку на Волинь

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що увечері 15 жовтня російські безпілотники атакували Волинь. Після цього в Луцьку повідомляли про перебої з електро- та водопостачанням, а аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 16 жовтня російські дрони атакували західні області України. На тлі цих атак Луцьк залишився без електроенергії, а комунальні служби перейшли на резервні джерела живлення.