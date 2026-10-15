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Головна Новини дня Росія атакувала Волинь: у Луцьку перебої зі світлом та водою

Росія атакувала Волинь: у Луцьку перебої зі світлом та водою

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15 жовтня 2026 22:59
Росія атакувала Волинь дронами 15 жотвня: у Луцьку виникли перебої зі світлом і водою
Вулиця без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські окупанти у четвер, 15 жовтня, атакували Волинь дронами. Внаслідок обстрілу в Луцьку зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Волині 15 жовтня

Романюк зазначив, що під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині було три реактивні дрони. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі.

У Луцькій громаді уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі аварійні служби працюють над усуненням пошкоджень. Паралельно вживають заходів для відновлення подачі води.

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"Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому наполегливо рекомендую не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття", — додав Романюк.

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Допис Романа Романюка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на радника ОП Сергія Лещенка, США на декілька днів призупиняли передачу Україні розвідувальних даних про загрозу балістичних ударів. За цей час Київ двічі опинився під ракетним обстрілом без попереднього сповіщення з боку американських партнерів.

А радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов закликав громадян не публікувати відео влучань російських безпілотників типу "Герань". Він зазначив, що російська сторона намагається отримати такі записи, зокрема пропонуючи за них грошову винагороду.

війна електроенергія обстріли Луцьк Росія Волинь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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