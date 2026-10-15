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Головна Новини дня "Флеш" закликає українців не знімати відео прильотів дронів

"Флеш" закликає українців не знімати відео прильотів дронів

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15 жовтня 2026 17:49
Флеш попередив українців про відео ударів Гераней: у чому небезпека
Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" закликав українців не знімати відео прильотів російських дронів типу "Герань". За його словами, ворог намагається отримати ці відео, пропонуючи грошову винагороду.

Про це Сергій Бескрестнов повідомив у Facebook у четвер, 15 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Відео прильотів "Гераней"

"Флеш" зазначив, що у багатьох Telegram-каналах росіяни просять зрадників в Україні знімати відео прильотів "Гераней" та передавати інформацію за гроші.

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Повідомлення росіян з Telegram-каналу. Фото: скриншот

"4 роки не просили, а раптом це стало настільки важливим. То що ж змінилося? Я думаю, причина полягає у застосуванні на "Геранях" оптичного розпізнавання цілей та наведення на цілі. Противнику важливо розуміти на основі відео прильоту, як працюють алгоритми в бойових умовах", — заявив він.

Бескрестнов закликав українців не знімати та не публікувати відео попадань "шахедів"

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Допис Бескрестнова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 жовтня російські окупанти здійснили найбільшу атаку дронів на Кіровоградську область. Впродовж обстрілу противник спрямував майже 360 дронів, внаслідок чого загинули троє людей, шестеро травмовано.

Крім того, цієї ночі під ударами Росії була Рівненщина. Зокрема, в обласному центрі та районі зникало світло. Також відомо про пошкодження двох будинків у приватному секторі.

війна Україна обстріли дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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