Росіяни випустили по Кіровоградщині майже 360 БпЛА: є жертви

Рятувальник ДСНС гасить полум'я після атаки. Фото: ДСНС/dsns.gov.ua

Найбільша атака дронів від початку війни сталася на Кіровоградщині. Станом на ранок четверга, 15 жовтня, стало відомо, що впродовж атаки ворог спрямував на область майже 360 БпЛА. Внаслідок влучань на 26 локаціях загинуло троє цивільних, шестеро травмовано. Під прицілом опинилися підприємства, житло та транспортні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Кіровоградської ОВА та ДСНС.

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Наймасштабніша атака на Кіровоградщині з майже 360 дронів

Кіровоградщина зазнала найпотужнішого нальоту ворожих безпілотних літальних апаратів від першого дня повномасштабного вторгнення. Більш ніж десять годин поспіль територія області перебувала під масованими ударами російських БпЛА. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, ворог випустив по регіону орієнтовно 360 безпілотників.

Наслідки масованої атаки РФ по Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська ОВА

"Ця страшна атака забрала життя трьох кропивничан. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — повідомив Андрій Райкович.

Окрім трьох загиблих містян, внаслідок ворожого терору шестеро осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості. Очільник ОВА запевнив, що всі постраждалі вчасно отримали необхідну медичну допомогу.

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Руйнування в обласному центрі та районах

Ворожі влучання та їхні наслідки були зафіксовані загалом на 26 локаціях. Головною ціллю російських військ стала критична інфраструктура, зокрема логістичні центри, транспортні підприємства та складські приміщення. Водночас під масований обстріл потрапили звичайні житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі місцевих мешканців.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Кіровоградщини

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, найбільше постраждав обласний центр. У Кропивницькому численні влучання спричинили пожежі на територіях промислових об'єктів та в житлових кварталах

Пожежник на місці атаки. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Окрім того, ворог завдав ударів по транспортній інфраструктурі Новоукраїнського та Кропивницького районів, де також виникли пожежі. Начальник ОВА додав, що під прицілом окупантів, окрім Кропивницького, опинилися Олександрія, Знам'янка, Помічна та інші громади Кіровоградської області.

Масштаби руйнувань та точна кількість постраждалих усе ще уточнюються. Усі профільні служби працюють у безперервному режимі. Для фіксації пошкоджень та визначення обсягів збитків на місцях влучань розпочнуть роботу спеціально створені комісії. Їхні висновки стануть основою для подальшого надання необхідної допомоги постраждалим мешканцям області.

Новини.LIVE інформували раніше, що в ніч на 15 жовтня війська РФ завдали дронового удару по Рівненщині. Ворожа атака спричинила аварійні відключення світла в обласному центрі та прилеглому районі, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Днем раніше російські військові атакували реактивними безпілотниками Луцьк, унаслідок чого загинули шестеро людей, а ще 12 дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнала гуртівня "Єврогурт" на вулиці Конякіна, де спалахнула масштабна пожежа.

Сполучені Штати пригрозили Києву припиненням передачі розвідувальних даних у разі продовження атак на російські нафтопереробні заводи. На цей час обмін інформацією ще триває.

Коментуючи продовження масованих ударів по українській енергетиці, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність чітких параметрів так званого "енергетичного перемир'я", запропонованого Дональдом Трампом. У Москві стверджують, що домовленості щодо взаємного припинення обстрілів інфраструктури не отримали належної конкретизації.