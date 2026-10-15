Россияне выпустили по Кировоградской области почти 360 БПЛА: есть жертвы

Спасатель ГСЧС тушит пламя после атаки. Фото: ГСЧС/dsns.gov.ua

Крупнейшая атака дронов с начала войны произошла в Кировоградской области. По состоянию на утро четверга, 15 октября, стало известно, что в ходе атаки враг направил на область почти 360 БпЛА. В результате попаданий в 26 местах погибли трое мирных жителей, шестеро получили травмы. Под прицелом оказались предприятия, жилые дома и транспортные объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Кировоградской областной государственной администрации и ГСЧС.

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Самая масштабная атака на Кировоградщине с использованием почти 360 дронов

Кировоградская область подверглась самому мощному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов с первого дня полномасштабного вторжения. Более десяти часов подряд территория области находилась под массированными ударами российских БПЛА. По информации начальника областной военной администрации Андрея Райковича, враг запустил по региону примерно 360 беспилотников.

Последствия массированной атаки РФ по Кировоградской области. Фото: Кировоградская ОВА

«Эта страшная атака унесла жизни трёх жителей Кропивницкого . Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Андрей Райкович.

Помимо трёх погибших горожан, в результате вражеского террора шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Глава ОВА заверил, что все пострадавшие своевременно получили необходимую медицинскую помощь.

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Разрушения в областном центре и районах

Вражеские попадания и их последствия были зафиксированы в общей сложности в 26 местах. Главной целью российских войск стала критическая инфраструктура, в частности логистические центры, транспортные предприятия и складские помещения. В то же время под массированный обстрел попали обычные жилые дома, придомовые территории и автомобили местных жителей.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Кировоградской области

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадал областной центр. В Кропивницком многочисленные попадания вызвали пожары на территориях промышленных объектов и в жилых кварталах

Пожарный на месте атаки. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Кроме того, враг нанес удары по транспортной инфраструктуре Новоукраинского и Кропивницкого районов, где также возникли пожары. Начальник ОГА добавил, что под прицелом оккупантов, кроме Кропивницкого, оказались Александрия, Знаменка, Помичная и другие общины Кировоградской области.

Масштабы разрушений и точное количество пострадавших все еще уточняются. Все профильные службы работают в непрерывном режиме. Для фиксации повреждений и определения объема ущерба на местах попаданий начнут работу специально созданные комиссии. Их выводы станут основой для дальнейшего оказания необходимой помощи пострадавшим жителям области.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 15 октября войска РФ нанесли удар с помощью дронов по Ровенской области. Вражеская атака вызвала аварийные отключения света в областном центре и прилегающем районе, в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Днем ранее российские военные атаковали реактивными беспилотниками Луцк, в результате чего погибли шесть человек, а ещё 12 получили ранения. Наибольшие разрушения понесла оптовая база «Еврогурт» на улице Конякина, где вспыхнул масштабный пожар.

Соединенные Штаты пригрозили Киеву прекращением передачи разведывательных данных в случае продолжения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. На данный момент обмен информацией еще продолжается.

Комментируя продолжение массированных ударов по украинской энергетике, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии четких параметров так называемого "энергетического перемирия", предложенного Дональдом Трампом. В Москве утверждают, что договоренности о взаимном прекращении обстрелов инфраструктуры не получили должной конкретизации.